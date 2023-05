Vereadora Lays Melo realiza ações em homenagem as mães do Povoado Olhos D’água.

Este ano, as comemorações do Dia das Mães foi de forma diferente e ainda mais especial para as mães do Povoado Olhos D’água, em Atalaia.

Na manhã deste domingo (14), a vereadora Lays Melo realizou várias ações naquela localidade, na área de saúde e cuidado com a beleza das homenageadas, que tiveram acesso a procedimentos estéticos, com retirada de sinal e sobrancelhas fio a fio, e também escova e chapinha para deixar as mães ainda mais lindas. Houve ainda atendimento com nutricionista e enfermeiro.

Foi ofertado também um café da manhã e as mães participaram ainda de um sorteio de prêmios, com eletrodomésticos.

As atividades tiveram como objetivo homenagear as mães, fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de promover a autoestima e alegria dessas guerreiras.

“Como vereadora, sempre estou visitando todos os Distritos e Povoados, tentando com minhas ações alcançar todo o município. Haverá ainda mais novidades, com novas ações como essa’, destaca a vereadora Lays Melo.