Prefeitura formaliza doação de terreno para construção da sede da Subseção da OAB em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia formalizou, nesta sexta-feira (11), a doação de um terreno onde será construída a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção do município. Durante uma reunião da prefeita Ceci Rocha com os procuradores-gerais e municipal de Atalaia, Diego Carvalho e Márcio Júnior, foi confirmado que o Projeto de Lei será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores. A subseção visa atender todo Vale do Paraíba fortalecendo os vínculos entre o executivo e a instituição.

De acordo com a prefeita Ceci Rocha, a doação do terreno atende uma reivindicação dos advogados da região e ter essa importante instituição no município contribui para todo Vale do Paraíba. “É motivo de muita alegria fazer essa doação para a construção da sede própria da OAB em Atalaia, pois fortalece a instituição e os profissionais da advocacia na nossa região. Contem conosco”, garantiu a prefeita.

Para Diego Carvalho, Procurador-Geral de Atalaia, a iniciativa da Prefeitura de Atalaia em propor o projeto de lei para doação do terreno é muito positiva para os advogados de toda região. "Estamos aqui colhendo a assinatura da prefeita, formalizando essa doação, para encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto para ter, assim, a confirmação da doação do terreno para a OAB. Vamos poder, enfim, instalar aqui na cidade de Atalaia a nossa sede da subseção", disse o procurador geral do município.

O procurador municipal Márcio Júnior, também comemorou. “Gostaria de agradecer a todos os advogados do Vale do Paraíba, em especial a prefeita Cecília por essa doação, para que possamos construir a subseção do Vale do Paraíba para atender todos os advogados e todos os municípios da região, porque a advocacia valorizada é importante para a nossa sociedade, defende a constituição, defende o estado democrático de direito, defende os direitos humanos, e com essa nova sede tudo isso vai ser resguardado a partir do município de Atalaia. São 257 anos de história e finalmente teremos uma sede da OAB aqui", ressaltou.

Após ser encaminhado, o Projeto de Lei para doação do terreno passará pela apreciação e votação dos vereadores do município.