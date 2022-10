Trabalho social do vereador Marcos Rebollo ultrapassa mais uma vez as fronteiras de Atalaia e beneficia idoso da cidade de Cajueiro

Marcos Rebollo fez a entrega de um andador ortopédico no município de Cajueiro.

A semana iniciou com mais uma importante ação social realizada pelo vereador atalaiense Marcos Rebollo (MDB). Mostrando mais uma vez que seu trabalho em prol de ajudar a quem mais precisa, não se limita as fronteiras do município de Atalaia, o vereador esteve em Cajueiro, para proporcionar uma melhor qualidade de vida e conforto a um idoso daquela cidade.

Devido a um derrame, que impossibilitou sua locomoção normal dentro de sua residência, o idoso e seus familiares tomaram conhecimento do importante trabalho social que vem sendo desenvolvido pelo vereador Marcos, solicitando aa doação de um andador ortopédico.

Marcos Rebollo fez questão de ir à Cajueiro, entregar o equipamento ortopédico em mãos. Na oportunidade, destacou sua felicidade em está proporcionando esse beneficio a essa família.

“Mostramos mais uma vez que nosso projeto não tem limites, não tem fronteiras e atende não só Atalaia, mas Capela, Cajueiro, Viçosa, Pilar, Maceió. Deus é fiel e usa a gente para ajudar as pessoas. O sentimento é de felicidade e gratidão por poder ajudar pessoas, trazer esse conforto para essas famílias. Agradecer aos meus colaboradores, meus amigos que contribuem com esse projeto e me ajuda a proporcionar felicidade para essas pessoas”, destacou o vereador atalaiense.