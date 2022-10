Vereador Marcos Rebollo vai ao Benedito Bentes, em Maceió, para entregar cadeira de rodas e proporcionar mais qualidade de vida a jovem cadeirante

De virada, Amigos de Ouricuri vence na estreia do Campeonato Intermunicipal de Master

Há 1 dia De virada, Amigos de Ouricuri vence na estreia do Campeonato Intermunicipal de Master

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 04 de Outubro de 2022

Há 6 dias Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 04 de Outubro de 2022

Equipe do IBGE apresenta andamento do Censo 2022 em Atalaia

Há 6 dias Equipe do IBGE apresenta andamento do Censo 2022 em Atalaia