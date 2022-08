Prefeita Ceci Rocha distribui mais de 20 mil alevinos e fortalece psicultura no distrito Ouricuri, em Atalaia

Os produtores rurais residentes no Distrito de Ouricuri, em Atalaia, encerram a semana com mais uma ação para o fortalecimento da psicultura na comunidade. Na manhã desta sexta-feira (26), a prefeita Ceci Rocha entregou mais de 20 mil alevinos em mais uma ação conjunta com Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Cooperativa Vale do Paraíba, Associação dos Agricultores e Produtores de Leite de Atalaia e da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

“Quem mora no campo não é esquecido pela gestão. Mais uma vez estamos aqui no Ouricuri para entregar mais de 20 mil alevinos para que os produtores consigam alcançar mais renda e consequentemente produzam muito mais”, destaca a prefeita.

Ceci Rocha garantiu, ainda, que as entregas de alevinos não são ações pontuais. Ela ressalta que a Prefeitura de Atalaia tem sido parceira do Governo do Estado e por isso recebe investimentos que são prontamente direcionados aos produtores rurais.

“Seguiremos fazendo este contato tão importante com os governos para que os nossos produtores não fiquem desamparados. Quando investimos na produção rural, o retorno econômico é garantido para a cidade. Os produtores são parte importante da geração de renda em nossa cidade”, finaliza a prefeita.