Principal Avenida do Distrito Ouricuri recebe o nome do Coronel João Evangelista da Costa Tenório, ex-Intendente de Atalaia

O Projeto de Lei (006/2022), de autoria do vereador Marcos Rebollo (MDB), aprovado nesta última terça-feira (16), na Câmara Municipal de Atalaia, denominou as ruas e demais espaços públicos do Distrito Ouricuri. Entre os homenageados, está o Coronel João Evangelista da Costa Tenório, ex-Intendente (prefeito) de Atalaia e patriarca de uma das famílias mais tradicionais do município.

Para homenagear este importante nome da política atalaiense nas primeiras décadas do século XX, foi escolhida a principal Avenida do Distrito Ouricuri – AVENIDA 17 DE FEVEREIRO – CORONEL JOÃO EVANGELISTA DA COSTA TENÓRIO.

O historiador José Alves Filho, o Jaf, destaca a importância desta localidade para a história da Ouricuri. “Essa Avenida Principal era onde as coisas aconteciam do ponto de vista de circulação de pessoas e chegada de ônibus e demais veículos, a exemplo do transporte alternativo. No passado, onde hoje é aquele ponto de ônibus, funcionava um bar, que era um point onde na fila dos caminhões de cana, os motoristas esperavam sua vez de ser chamado. Tinha uma sinuca e uma sorveteria lá. Uma região bastante movimentada, principalmente quando a Usina estava moendo.

O nome do Coronel João Evangelista foi uma sugestão do site Atalaia Pop à Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Moradores da Fazenda Ouricuri – AP3, responsável pelo levantamento dos nomes, que fizeram as devidas analises e repassaram para a aprovação do autor do projeto, o vereador Marcos Rebollo.

Atalaiense, o Coronel João Evangelista da Costa Tenório era senhor de engenho, dono do Engenho Estrela, localizado em Ouricuri, cidade Atalaia. Segundo Alves (2012, p. 19) "Engenho de vanguarda, ainda no século XIX, implantou novas tecnologias que viabilizaram a diversificação de produtos, tais como açúcar bruto, rapadura, aguardente e álcool".

É pai do industrial Manoel Tenório, fundador da Usina Ouricuri, do ex-prefeito de Atalaia, Major José Tenório e da primeira mulher a ser eleita vereador em Alagoas, a Maria Tenório.

Administrou a cidade de Atalaia, entre 1910 a 1912.

Faleceu na cidade de Atalaia no dia 14 de novembro de 1938, aos 85 anos de idade.