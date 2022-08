Vereador Marcos Rebollo entrega cadeira de rodas adaptada para idoso do Distrito Santo Antônio

Em visita ao Distrito Santo Antônio, o vereador Marcos Rebollo (MDB), pôde ajudar mais um atalaiense com a entrega de uma cadeira de rodas adaptada. O beneficiado com esta importante ação social, foi o senhor Edvaldo que há muito tempo vinha precisando desse apoio.

Familiares do cadeirante tomaram conhecimento do lindo trabalho que vem sendo realizado pelo vereador Marcos e através de intermediários, conseguiram entrar em contato. Sensibilizado com a situação, Marcos Rebollo não mediu esforços e num curto espaço de tempo consegui fazer a doação, que traz benefícios não só para o Edvaldo, mas para os familiares que cuidam dele.

“Nosso trabalho aqui em Santo Antônio, como em toda Atalaia, é um trabalho voltado para as pessoas. Nosso trabalho não para. Esse trabalho é compromisso do vereador Marcos Rebollo com a população. O Edvaldo estava precisando e nunca teve essa oportunidade, e hoje já está com sua cadeira nova. Só tenho a agradecer as pessoas que me ajudam e contribuem com essas cadeiras, com muletas e com as próteses. Isso é muito importante”, destaca o vereador.

Marcos Rebollo ressalta que este é um trabalho incansável e que muito o emociona. “A cada entrega fico emocionado. Isso mexe com nosso emocional. É agradecer a Deus. Estou com a minha mãe doente, com 23 dias internada, mas mesmo assim sai hoje do Hospital para vim fazer essa benfeitoria e trazer essa cadeira de rodas”, completa o vereador.