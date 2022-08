Potencial turístico do município de Atalaia é apresentado em Festival realizado em Maceió

Atalaia marcou presença na primeira edição do Festival de Turismo de Alagoas, realizado nos dias 5 e 6 de agosto, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió. Através de um estande, o município pôde divulgar suas potencialidades turísticas para centenas de profissionais de Turismo da região e do Brasil.

“Nosso turismo e a cultura têm ganhado destaque no cenário nacional, através do nosso encantador Santuário Ecológico de Santa Tereza, nossas bolachas, as ruínas da Usina Brasileiro, nosso artesanato e o famoso trekking”, destacou a Prefeitura de Atalaia em nota divulgada nas redes sociais.

Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Atalaia (COMTUR), o procurador Márcio Roberto Júnior destacou a importância de apresentar os potenciais turísticos do município.

“Estamos no Festival de Turismo de Alagoas para apresentar para o Brasil e o mundo os potenciais turísticos que a nossa terra tem. A prefeita Ceci Rocha, desde o início de sua gestão, vem trabalhando incansavelmente para desenvolver o turismo e, através dele, gerar emprego e renda para todos os atalaienses”, comenta o presidente do COMTUR Atalaia.

Com o Santuário Ecológico de Santa Tereza, Atalaia passou a ser um dos destinos turísticos mais visitados de Alagoas. O município também foi inserido no Mapa do Turismo Brasileiro. A atualização do Mapa com a inclusão de Atalaia, na Região dos Quilombos.