Pascom Brotas comunica o adiamento da tradicional Romaria do Padre Cícero

Tradicional Romaria do Padre Cícero em Atalaia.

Em solidariedade às famílias atingidas pela enchente, a Paróquia de Nossa Senhora das Brotas comunicou em suas redes sociais o adiamento da tradicional Romaria do Padre Cícero, que todos os anos é realizada no dia 20 de julho.

No último dia 02 de julho o Rio Paraíba do Meio transbordou, causando transtornos e perdas materiais para um grande número de famílias no município.

Apesar do adiamento da Romaria, a Paróquia irá celebrar no dia 20 duas missas na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas. A primeira celebração será às 9h e a segunda às 19h30.

"Com o pensamento em nossos irmãos fragilizados, pedimos para que os que vierem participar da Santa Missa, tragam 1 kg de alimento não perecível, roupas, agasalhos, cobertores, água e itens de higiene para serem doados aos mesmos", destaca nota assinada pelo administrador paroquial, Padre Luiz Antônio.