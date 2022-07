Vereadores de Atalaia arregaçam as mangas e mostram que a união faz a diferença

Atalaia foi uma das cidades que mais sofreu com as fortes chuvas, ocasionando uma das maiores enchestes dos últimos tempos, causando grandes destruições no município. Muitas famílias desabrigadas, muitos sonhos levados pelas águas.

Os vereadores Alexandre Tenório, Lays Melo, Marcos Rebolo e Tacinho, mostraram que nessas horas não existem partidos, lados ou egos.

Unidos em um só propósito, ajudar o povo de Atalaia, colocaram carros pipas para limpar casas, tratores para recolher os entulhos das ruas, entregaram quentinhas, lanches, materiais de limpeza, higiene pessoal e cobertores.

Para unir mais forças, buscaram parcerias com as empresas Sococo e Triunfo Agroindustrial Ltda, através do empresário Givago Tenório, que doaram 4.500 litros de água potável, 250 kits de higiene e limpeza, 250 kits de colchões, travesseiros e cobertores, que chegarão nessa próxima quinta-feira, 7.

Com essas ações, os vereadores continuam empenhados em minimizar o sofrimento dos Atalaienses.