Prefeitura de Atalaia inicia limpeza no município, entrega donativos e contabiliza danos causados pelas chuvas

Equipes da Prefeitura de Atalaia e da Defesa Civil Municipal continuam atuando para minimizar os danos causados pelas chuvas e o consequente aumento do nível do Rio Paraíba do Meio. Mais de oito mil pessoas foram atingidas na última semana devido incidência dos desastres naturais.

O trabalho de retomada para organização da cidade tem sido realizado incessantemente. De imediato, a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha autorizou que as equipes iniciassem a limpeza no município, entrega de mais de 300 cestas básicas às famílias e donativos.

O Município também está com a campanha “SOS Atalaia” para arrecadar doações de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas de cama, agasalhos e produtos de higiene pessoal. Os donativos podem ser entregues na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

Levantamento - Segundo a prefeita Ceci Rocha, a gestão já está realizando levantamentos sobre os prejuízos que a cidade sofreu na última semana. Ela destaca que a Prefeitura já decretou situação de emergência para facilitar que os órgãos – Governo Estadual e Federal –, liberem recursos e ajuda sem burocracias.

“Atalaia continua registrando chuvas e estamos trabalhando firmes e fortes para continuar salvando vidas. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados e vamos precisar da união de todos. Equipes da Prefeitura estão indo de casa em casa, registrando com fotos e relatos toda a situação que estamos enfrentando”, informou a prefeita.

Ceci Rocha tem usado as suas redes sociais - @cecihrocha –, bem como os canais oficiais da Prefeitura de Atalaia para mostrar a situação no município. Na última semana, Atalaia recebeu a visita do governador Paulo Dantas, que assegurou ajuda para a cidade.

A Defesa Civil Municipal segue monitorando as condições meteorológicas e atenta aos alertas emitidos tanto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), bem como aos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que no domingo colocou Atalaia em ‘alerta laranja’.

Em casos de emergência, a Prefeitura de Atalaia pede que a Defesa Civil Municipal seja acionada pelo 82 98736 0879.