Aloísio Chulapa abre clube para receber desabrigados pela chuva em Atalaia

O ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa usou neste sábado, 2, as redes sociais para ajudar a população de Atalaia, terra natal do alagoano, e colocar à disposição o próprio clube para as pessoas desabrigadas ou desalojadas pelas chuvas e as enchentes que afetam os municípios na região do interior de Alagoas.

"Fala, galera. É o Chula! Vocês estão vendo, não consegui dormir ontem. Muito triste com a situação que está acontecendo em Atalaia e região. Quem me vê só postar coisa de danone, feliz, dançando, e agora também postando esse vídeo. Só pedir oração ao povo da nossa terra Atalaia, a gente não tem o que fazer. Vou disponibilizar o clube para quem quiser vir com família até resolver a situação das suas casas e das coisas que perderam", disse o ídolo do São Paulo.