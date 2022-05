Prefeita Ceci Rocha participa do encerramento da 2ª edição do Projeto Registrando Amor

Na tarde desta terça-feira (17), a prefeita Ceci Rocha esteve participando do encerramento da 2ª edição do Registrando Amor, projeto realizado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e do CRAS.

O projeto proporciona um olhar especial para as gestantes atalaienses em situação de vulnerabilidade social e que são acompanhadas pelos CRAS, do terceiro mês da gravidez até o final da gestação, com exercícios físicos, oficinas de artes, acompanhamento psicológico, book gestacional e muito mais.

Esta segunda edição contemplou 17 gestantes, que no evento de culminância, participaram de chá de bebê, onde a mamães recebem enxoval, álbum fotográfico e presente confeccionado pela equipe da Assistência Social de Atalaia.

O evento contou também com as presenças da secretária municipal de Assistência Social Valéria Araújo, vereadores Neto Acioli, Rudinho, Janaína do Cal, Cicinho, Anilson Júnior e Toni Barros, coordenadora do CRAS Atalaia Claudemira Domingos e familiares das gestantes.