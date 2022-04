Padre que atropelou agricultor em Atalaia não deve ser indiciado

Fatalidade aconteceu no Povoado Olhos D’água.

O padre Luiz Antônio Nascimento, da Paróquia Nossa Senhoras das Brotas, em Atalaia, no interior de Alagoas, não deverá ser indiciado pela morte do agricultor Cícero Salu dos Santos, que morreu atropelado no último sábado (2).

À Gazeta, o delegado Gustavo Pires informou que as investigações apontam que o caso se trata de uma fatalidade. Pires contou que já ouviu o relato de algumas testemunhas oculares do fato que narram a dinâmica do acidente e isentaram o padre de culpa.

O delegado disse ainda que, após o atropelamento, o padre esperou no local, foi quem chamou atendimento médico para a vítima e, inclusive, também precisou de atendimento.

O delegado relatou que, pelo que foi dito pelas testemunhas e pelo próprio padre, a vítima estava caminhando pelo meio da pista, à noite, e o padre teve a visão ofuscada pelos outros veículos, quando atropelou Cícero Salu.

Pires também afirmou ter recebido informações de que o ato de caminhar no meio da pista era costumeiro da vítima, que já teria sido atropelada em outro momento por uma bicicleta. Gustavo Pires disse que o inquérito ainda não foi encerrado porque falta ouvir o testemunho dos familiares das vítimas.