Prefeita Ceci Rocha destaca nova realidade econômica e social em Atalaia

Uma gestão dedicada ao desenvolvimento humano e social de Atalaia. Este tem sido o trabalho no município na administração da prefeita Ceci Rocha, que concedeu nesta terça-feira (5), uma entrevista à Rádio Antena 7, sobre um balanço das atividades à frente da prefeitura em um ano e quatro meses.

Nos primeiros momentos da entrevista, Ceci Rocha destacou o quanto a gestão considera a necessidade de se manter próxima dos servidores, moradores e das pessoas que mais precisam dos serviços da administração municipal.

“Tenho dialogado com os servidores, com a população e recebendo as demandas para melhoria nos serviços que são ofertados pela Prefeitura de Atalaia. Nós temos um planejamento para desenvolver social e economicamente a cidade, mas a população tem contribuído bastante para que mais iniciativas sejam viabilizadas”, disse a prefeita.

Ceci Rocha lembra que encontrou o município em uma situação fiscal complicada e com os serviços de saúde e educação em condições precárias.

“Agora, as pessoas estão vivenciando uma transformação que está ocorrendo em áreas prioritárias para o desenvolvimento humano, a exemplo da saúde e educação. Todos os nossos esforços estão sendo feito graças aos ajustes na máquina pública. Já autorizamos reformas de unidades de saúde e de escolas e hoje estas unidades estão sendo entregues à população totalmente reestruturadas”, cita a prefeita.

Ainda esta semana, os serviços de saúde terão uma novidade. Segundo a prefeita Ceci Rocha, a Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF), será entregue. O local está completamente estruturado para armazenagem dos medicamentos, ao contrário do cenário impraticável encontrado em um passado recente na CAF.

“Sabemos que temos muito trabalho a fazer, no entanto posso garantir que a nossa gestão está empenhada em buscar recursos para evoluir ainda mais com as iniciativas voltadas à população. Tivemos um excelente apoio do governo Renan Filho e temos parcerias importantes com a deputada estadual Fátima Canuto e com o prefeito de Pilar, Renato Filho”, ressalta a prefeita Ceci Rocha.