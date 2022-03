BRK realiza teste de vazão para ativação de novo poço em Atalaia

Garantir água de qualidade e em quantidade suficiente para atender a população. Foi com esse propósito que a BRK iniciou um plano de perfuração de poços em Atalaia, onde a empresa tem a concessão plena dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário desde 1° de setembro de 2021. A iniciativa visa substituir as cacimbas existentes no município, já que os poços de captação profunda asseguram maior vazão e a qualidade da água produzida.

A cacimba 21, que abastece a região do Loteamento Santa Inês e na Rua da Poeira, por exemplo, deverá ser desativada em breve. A cerca de três metros da estrutura, as equipes de Engenharia da BRK perfuraram um poço tubular, já equipado e em condições operacionais, que passará por um teste de vazão na próxima segunda-feira (4). Por meio do bombeamento da água do poço de forma contínua durante um período determinado, as equipes avaliarão o funcionamento, alcance, rebaixamento do nível da água, a capacidade de produção e recuperação do poço, entre outros detalhes técnicos.

Com a constatação da viabilidade operacional por meio do teste de vazão, o projeto avança para a fase final, com a coleta de uma amostra da água produzida para a análise laboratorial. O poço somente será ativado após a confirmação de que a água atende a todos os padrões de potabilidade exigidos para a distribuição, além dos demais requisitos técnicos necessários.

Atualmente, o sistema de abastecimento em Atalaia possui uma limitação na produção da água, que é insuficiente para atender, com regularidade, todo o município. Para assegurar uma melhor gestão da distribuição em todas as regiões da cidade, a BRK realiza mais de 100 manobras operacionais por dia. A solução definitiva para a situação, no entanto, virá com os investimentos previstos no projeto de concessão.

Parada programada

Para que o teste de vazão, previsto para ser iniciado às 8h da segunda-feira (4), seja realizado de modo adequado, será necessária a suspensão temporária do abastecimento no Loteamento Santa Inês e na Rua da Poeira. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no fim da tarde, quando o fornecimento de água será restabelecido gradativamente na região.