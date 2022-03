Município de Atalaia investe em capacitação para os trabalhadores do SUAS

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Assistência Social de Atalaia e da empresa Lemos & Barros, promoveu durante os dias 23, 24 e 25 de março, um curso de capacitação sobre temas relacionados ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O curso aconteceu no auditório da Escola Municipal Antônio Vieira da Costa, no Mirante Atalaia.

O objetivo foi capacitar profissionais e trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (Suas) do município de Atalaia para aprimorar sua atuação frente as demandas e os desafios diários relacionados à Política Nacional de Assistência Social.

No primeiro dia, com o tema Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, a capacitação foi ministrada pela facilitadora Cidelma Lemos.

No segundo dia, com o tema: Alterações no Benefício de Prestação Continuada, a capacitação foi ministrada pela facilitadora Adriana Barros.

Já no último dia da Capacitação no SUAS, coube a facilitadora Djaneide Barbosa detalhar as informações sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

Acompanhando e participando dos três dias de capacitação, a secretária Valéria Araújo destacou a riqueza deste momento, que aprimora os conhecimentos dos profissionais da Assistência Social de Atalaia.

“O município segue investindo em capacitação para os trabalhadores do SUAS. Nesses três dias tivemos um momento de grande aprendizado para melhor atender e orientar a nossa população. Agradecer a nossa querida prefeita Ceci Rocha por todo apoio e incentivo para realização deste momento”, comenta a secretária.