Vereador Marcos Rebollo promove dia de beleza e lazer em homenagem as mulheres atalaienses

Com o objetivo de proporcionar uma programação especial em alusão ao Mês da Mulher, o vereador Marcos Rebollo (MDB) promoveu um dia de beleza e lazer em homenagem as mulheres atalaienses. A ação foi realizada na manhã deste sábado (12), na Chácara Marcos Rebolo, em Atalaia.

Na oportunidade, as mulheres de várias regiões do município passaram por um momento de beleza, com direito a hidratação, escova, prancha, sobrancelha e corte de cabelo. Também puderam desfrutar de café da manhã, lanche e dos espaços de lazer.

As homenageadas do dia foram recepcionadas com todo carinho e atenção pelo vereador Marcos Rebollo e sua esposa Juliana Albuquerque.

“Uma homenagem mais do que justa as mulheres atalaienses. Nesse mês especial, em homenagens as Mulheres, fiquei muito feliz em tomar um café com essas mulheres maravilhosas, guerreiras, que estão no dia a dia cuidando dos seus esposos, dos seus filhos. É de grande importância realizarmos essas ações e vamos dar sequencia, outras virão. Esse espaço aqui vai está sempre de portas abertas para atender a vocês atalaienses, para compartilhar com a gente esses momentos. Na próxima ação vamos também trazer os homens, que também são merecedores”, destaca Marcos Rebollo.

O vereador aproveitou também para agradecer o apoio que recebeu dos amigos para realizar essa importante ação social.