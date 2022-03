SCFV de Atalaia promove aulão de dança em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A terça-feira (8) foi repleta de homenagens as mulheres atalaienses. Na tarde, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, promoveu na Praça Central, um grande aulão de dança com a professora Vanessa, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

A ação foi destinada as mães de crianças e adolescentes frequentadores do SCFV de Atalaia e também as mulheres que participam das aulas de funcional. A prefeita Ceci Rocha, a secretária Valéria Araújo, a vereadora Janaína do Cal, a coordenadora do SCFV Raquel Fagundes e toda a equipe do SCFV, e demais funcionários da Assistência Social, também prestigiaram o evento.

Na oportunidade, também foram distribuídas lembrancinhas e a prefeita Ceci Rocha presenteou mulheres sorteadas, com um kit Boticário.

“Um dia maravilhoso para nós mulheres. Quero desejar para nós mulheres guerreiras, um dia maravilhoso, mas que não seja comemorado só no dia de hoje, pois o Dia da Mulher tem que ser todos os dias”, destaca a prefeita atalaiense.