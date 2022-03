Prefeita Ceci Rocha é uma das homenageadas pelo Governador Renan Filho no Dia Internacional da Mulher

Na manhã desta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Governo de Alagoas realizou uma solenidade em homenagem as mulheres por seu papel de destaque na sociedade alagoana.

A solenidade foi realizada durante visita as obras do Hospital da Criança, que está sendo construído na Avenida Juca Sampaio (Ladeirão do Óleo), em Maceió.

Entre as homenageadas, a prefeita de Atalaia Ceci Rocha e a deputada estadual Fátima Canuto. “Fiquei muito feliz pelo reconhecimento! Inspiramos todos os dias e merecemos todas as homenagens”, destacou Ceci Rocha, a primeira mulher a governar o município de Atalaia.

O Governador Renan Filho destacou a importância deste reconhecimento. “Mulheres fortes e guerreiras que nos movem e trabalham dia e noite para levar o melhor para a população alagoana”.