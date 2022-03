Atalaia receberá prêmio por seu destaque no ecoturismo alagoano

O município de Atalaia será um dos homenageados na 2ª edição do Prêmio Alagoano de Turismo, como destino de destaque para o ecoturismo em Alagoas. A informação foi divulgada neste sábado (5), pelo site Tribuna Hoje, um dos apoiadores da premiação.

Realizado pela Revista Class Magazine, editada pelo jornalista Claudio Bulgarelli, com apoio da Tribuna Independente, Tribuna Hoje e Secretaria Municipal de Turismo de Maceió, a 2ª edição acontece no próximo dia 28 de abril, no Centro de Convenções do Maceió Mar Hotel.

O objetivo do prêmio é identificar, reconhecer e premiar municípios turísticos, iniciativas de destaque do turismo e profissionais que tenham inovado ou trabalhado de forma proativa para o desenvolvimento do turismo e de suas atividades em Alagoas durante o ano de 2021.

Na 1ª edição da premiação, o Santuário Ecológico Santa Tereza e o Caldinho da Tia Sil, foram homenageados.

E, é justamente o Santuário Ecológico Santa Tereza o principal exemplo deste potencial turismo que vem ganhando força em Atalaia, oferecendo uma alternativa para que os turistas se reconectem com a natureza através de suas trilhas e piscinas naturais, buscando lazer e segurança, sem abrir mão de uma maior conscientização ambiental.

O prêmio é um reconhecimento também aos esforços da atual gestão municipal da prefeita Ceci Rocha, em posicionar Atalaia cada vez mais forte no circuito do ecoturismo/turismo alagoano.

Criou o Conselho Municipal de Turismo de Atalaia (COMTUR), presidido pelo procurador Dr. Márcio Roberto Júnior, que trata-se de um conselho normativo e deliberativo que tem a responsabilidade de direcionar as ações do Turismo em Atalaia, com foco no desenvolvimento turístico e cultural do município.

“Nossa cidade tem muito potencial turístico e cultural, e vamos começar a explorar. Com o Conselho formado, tudo fica mais fácil. Nossa cidade em breve será um dos pontos turísticos mais importantes do Estado de Alagoas, porque aqui não falta cultura, não falta história. Vamos resgatar tudo isso e transformar Atalaia em um ponto turístico para cada visitante que vier ao Estado de Alagoas”, destacou a prefeita Ceci Rocha durante a cerimônia de posse dos membros do COMTUR.

Com uma vasta zona rural, Atalaia possui muitas alternativas para trilhas e banhos, que ainda podem ser mais bem explorada. A efetividade ações como a restauração da Maria Fumaça da antiga Usina Brasileiro e a Orla Municipal que ficará localizada na região próxima ao Povoado Jenipapeiro e contará com uma completa revitalização dessa área urbana, também representará um up na consolidação do turismo atalaiense.