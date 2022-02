Em reunião com o prefeito Renato Filho, Marcos Rebollo comemora conquista da Guarda Municipal de Pilar, com implantação do PCC da categoria

Marcos Rebollo, que é guarda municipal na cidade de Pilar, esteve na manhã desta quarta-feira (23) acompanhando sua categoria em uma reunião com o prefeito Renato Filho e com o secretário de administração Rodrigo Sarmento. A reunião foi para tratar do Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal – PCC, mais uma importante conquista para a categoria.

“Agradecer ao prefeito Renato Filho pelo que ele tem feito pela Guarda Municipal de Pilar. Agradecer os avanços que tivemos ao longo de seu mandato, com viaturas novas, cursos de formação, armamentos, sede reformada. Renato Filho hoje é referência para o Brasil e a nossa Guarda Municipal também está sendo referência no Estado”, destacou Marcos Rebollo.

Para o prefeito Renato Filho, incentivos como esse faz com que a Guarda continue realizando um grande trabalho. “Tudo isso foi planejado lá atrás, pois a Guarda Municipal tem um papel muito importante na segurança público do município. Cumprimos esse papel hoje, dando condições de trabalho, melhorando salários e agora com o PCC da categoria. Nós vamos conseguir que a Guarda continue realizando um grande trabalho no município e com isso também reduzindo a violência, nesse trabalho de integração com as policias”.

Vereador no município de Atalaia, com várias lutas e conquistas em prol da categoria da Guarda Municipal no município, Marcos Rebollo também destacou que a categoria também vem tendo importantes avanços na gestão da prefeita Ceci Rocha.

“Desde o início do meu primeiro mandato, em janeiro de 2013, tenho buscado trabalhar por avanços na Guarda Municipal de Atalaia. Lá atrás conseguimos melhorar o risco de vida do GM, mas faltava avançar em termos de estruturação e organização. Mas, com o apoio da prefeita Ceci Rocha a categoria vem avançando muito. Novas viaturas, fardamentos novos, salários em dias, cursos de capacitação. São muitos avanços nesse trabalho em parceria com a prefeita Ceci Rocha e continuamos lutando para que a categoria avance ainda mais. Já temos projetos aprovado na Câmara de mais 30% do risco de vida, para que seja implantado e assim completarmos os 100%, entre outras melhorias”, comenta Marcos Rebollo.