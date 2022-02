FÊNIX realiza I Edição do PRÊMIO DESTAQUE: “EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE SUCESSO” homenageando profissionais e figuras públicas em Atalaia/AL

A Empresa Fênix Pesquisas e Eventos, empresa de pesquisa de opinião pública e eventos alagoana, realizou a I EDIÇÃO do PRÊMIO DESTAQUE: “Empresas e Profissionais de Sucesso” no município de Atalaia/AL.

A Fênix foi idealizada pelo Diretor Empresarial Matheus Santana e a Promoter de Eventos Susany Souza, como uma forma de enaltecer e reconhecer os empresários, profissionais e figuras públicas, que desempenham um trabalho de excelência, nos municípios alagoanos.

O prêmio tem como objetivo, reconhecer o sucesso dos homenageados no mercado, reforçar o valor da marca e fortalecer o posicionamento de negócio, além de ser uma ótima oportunidade para se relacionar com novos contatos. E para os empreendedores, com potenciais clientes.

Pesquisa Empírica

Os agraciados foram escolhidos através de uma pesquisa empírica, realizada no mês de Janeiro, em Atalaia. Os profissionais mais lembrados pela população foram homenageados pela Fênix, em sua categoria. Como forma de agraciamento, foram realizadas divulgações nos meios de comunicação na cidade, entre os dias 14 – 19 de fevereiro, o que gerou muita expectativa, não só aos homenageados, mas a população atalaiense.

Homenageados

Vários homenageados publicaram depoimentos em suas redes sociais, em agradecimento ao reconhecimento que tiveram dos atalaienses. O sentimento dos homenageados hoje, é de extrema gratidão e felicidade, pois a ação teve também, como uma das principais finalidades, a valorização dos profissionais, por seus trabalhos prestados no município.

Os homenageados receberam a placa em alusão ao prêmio destaque, entre os dias 15 – 18 de fevereiro, as entregas foram realizadas de forma individual, seguindo todas as recomendações de convivência em respeito ao distanciamento social.

Site Atalaia Pop foi um dos homenageados.

Confira a lista de homenageados:

VEREADORA LAYS MELO

ADVOGADA CAMYLA BRASIL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VALÉRIA MARIA DA SILVA ARAÚJO

ENFERMEIRA MARA GABRIELA BRASILEIRO DE LUCENA FERREIRA

ORTODONTISTA JULIANA FRAGOSO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTHOCLIN

RÁDIO ATALAIA FM 87,9

SITE DE NOTÍCIAS ATALAIA POP

JAL GOMES FOTOGRAFIA

GALANT ASSESSORIA & CERIMONIAL

INFLUENCIADORA DIGITAL ERICKA ALBUQUERQUE

WEB FIBER PROVEDOR DE INTERNET

PERSONAL TRAINER JUNIOR BALINO

ADS BELLEZART UNISSEX

CENTRO EDUCACIONAL EDUCANDO COM SABER

RESTAURANTE FAMILIÊ

AUTOESCOLA SÃO PEDRO

ARS FARDAMENTOS

ATALAIA NA HORA

STUDIO LYVIA JUSTINO

PROFESSOR DE DANÇA CARLOS FABRÍCIO

ESMALTERIA BELÍSSIMA FLOR

MAQUIADORA CINTHYA BRAZ

CHLOROPHYLLA ATALAIA

DJ PAKA