Governador Renan Filho anuncia retomada das obras no Conjunto Habitacional Deus é Fiel

Participando de solenidade no município de Atalaia, o governador Renan Filho anunciou a tão sonhada retomada das obras do Conjunto Habitacional Deus É Fiel. Serão investidos cerca de 8 milhões de reais em recursos do Estado, para conclusão das casas daquela localidade, garantindo moradia digna para 260 famílias carentes do município.

O chefe do Executivo estadual esteve na cidade na tarde desta quarta-feira (16). Acompanhado da prefeita Ceci Rocha, fez questão de visitar o Conjunto Deus É Fiel e conversar com os moradores.

“São casas que foram iniciadas no Governo Estadual passado e nunca finalizadas. A Prefeitura de Atalaia, sozinha, não consegue realizar um investimento desse tamanho e, por isso, nós estamos ajudando”, destaca Renan Filho.

A retomada desta obra é fruto de solicitação da prefeita Ceci Rocha ao governador de Alagoas.

“A Força da Mudança tem atuado com planejamento e responsabilidade para conseguir resolver os problemas da população de atalaiense, sobretudo quando o assunto é a redução do déficit habitacional. Vamos retomar as obras do Deus é Fiel. Muito obrigada governador Renan Filho. A partir de agora, as famílias que aguardam há 11 anos, terão os serviços retomados na região”, comentou Ceci Rocha.