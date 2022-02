Duas pessoas morrem após acidente entre dois veículos em Atalaia

Um grave acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas mortas na tarde desta sexta-feira, 4, na rodovia estadual AL-410, entre as cidades de Atalaia e Capela, no interior de Alagoas. Inicialmente foi informado que apenas um veículo teria batido em um poste, mas o Batalhão de Polícia Rodoviária (BRPv) confirmou às 16h18 que houve uma colisão frontal entre dois carros.

O Onix, de cor preta, seguia sentindo Capela/Atalaia quando bateu de frente com uma Fiat Toro, também de cor preta. O motorista do Onix e o passageiro que estava no banco de trás morreram na hora. Um outro passageiro que estava no banco da frente foi socorrido. Já no veículo Toro, o motorista também precisou de atendimento médico, informou o BPRv.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local e enviou o helicóptero para o socorro. "As duas vítimas foram atendidas pela equipe do Serviço Aeromédico, que chegou ao local no helicóptero Falcão 05, mas tiveram o óbito constatado ainda no local", informou a assessoria do Samu.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do passageiro do Onix e do motorista da Toro.