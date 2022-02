Prefeita Ceci Rocha empossa membros do Conselho Municipal de Turismo de Atalaia

A prefeita Ceci Rocha empossou os membros do Conselho Municipal de Turismo de Atalaia – COMTUR. Representantes da gestão pública municipal, do Poder Legislativo, da sociedade civil organizada e do comércio, tomaram posse nesta quinta-feira (03), em solenidade realizada no Plenário da Câmara Municipal.

O COMTUR foi criado através de Projeto de Lei Municipal encaminhado pela prefeita Ceci Rocha e aprovado por unanimidade pelo Poder Legislativo. Trata-se de um conselho normativo e deliberativo que tem a responsabilidade de direcionar as ações do Turismo em Atalaia, com foco no desenvolvimento turístico e cultural do município. Ele também atua como órgão descentralizador, pois permite que as decisões sejam tomadas pela sociedade, comércio e gestão municipal, por meio de seus representantes.

O presidente do COMTUR de Atalaia é o procurador municipal Dr. Márcio Roberto Júnior, com o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Urânio, como vice-presidente.

Para a prefeita Ceci Rocha, o Conselho é mais um importante passo para o desenvolvimento turístico e cultural de Atalaia.

“Nossa cidade tem muito potencial turístico e cultural, e vamos começar a explorar. Com o Conselho formado, tudo fica mais fácil. Quero parabenizar a todos que se dispuseram a estar aqui neste momento e a ser conselheiro. Nossa cidade em breve será um dos pontos turísticos mais importantes do Estado de Alagoas, porque aqui não falta cultura, não falta história. Vamos resgatar tudo isso e transformar Atalaia em um ponto turístico para cada visitante que vier ao Estado de Alagoas”, destacou a prefeita Ceci Rocha.

A solenidade contou também com as presenças do presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo e dos vereadores Neto Acioli, Janaína do Cal (Conselheira), Lays Melo, Anderson Medeiros e Toni Barros.

“É muito importante para a geração de emprego e renda para o nosso povo, que o município de Atalaia contribua, como vem contribuindo, para o desenvolvimento do turismo em nosso município, sabendo que Alagoas é um Estado muito bonito, com cidades belíssimas, mas em Atalaia não é diferente. O que precisa é com a criação desse Conselho, efetivar as açãoes que vão fazer com que os turistas venham visitar a nossa cidade, gerando renda para os atalaienses”, reforça o vereador Cicinho Melo.

Em seu discurso, o presidente do COMTUR de Atalaia, Dr. Márcio Roberto Júnior, parabenizou a prefeita atalaiense pelo empenho em tornar efetivo esse Conselho no município.

“Sonhamos em ter um município de Atalaia voltado ao turismo, sonhamos em ter um município melhor e esse dia chegou. Após 258 anos, finalmente temos um Conselho de Turismo e uma Secretaria de Turismo forte, para que conseguia trazer emprego e renda. Não poderia deixar de destacar que a lei que cria esse Conselho, foi encaminhada pela prefeita Cecília Rocha, que entendeu a relevância desse projeto, que foi debatido e aprovado pelos vereadores. Tudo isso só foi possível, porque temos uma prefeita que é visionária e acredita no potencial turístico de nosso município”, comenta o procurador municipal.