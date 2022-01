Comunidade Católica do Distrito Ouricuri realiza Ação Social e leva importantes serviços para famílias da região

Com o início das celebrações dedicadas ao Mártir São Sebastião, Padroeiro do Distrito Ouricuri, a comunidade católica daquela localidade realizou na manhã deste domingo (16), uma grande ação social, com o objetivo de levar importantes serviços para famílias carentes da região.

A realização é da Comunidade São Sebastião, Ministério Promoção Humana, Grupo de Oração Rosa de Saron e Renovação Católica Carismática.

A Ação Social Contando com importantes apoios, a exemplo da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da vice-prefeita Camyla Brasil, da secretária de Assistência Social Valéria Araújo, do Aloísio Chulapa, Associação dos Moradores, do comércio local e de profissionais de várias áreas.

O evento contou com atendimento médico, atendimento de enfermagem, vacinas, testes rápidos, corte de cabelo masculino e feminino, orientação de advogado, pula-pula e piscina de bolinhas para as crianças, massagens, música ao vivo com Igor Santos, palestra com psicóloga sobre o Janeiro Branco e também atividade física através da dança. Também foram distribuídas cestas básicas, brinquedos e realizada uma partida de futebol.

“O objetivo com esta Ação Social é estarmos promovendo a alegria, promover um momento de entretenimento com esta população do Distrito Ouricuri, que precisa desses cuidados. Todo um trabalho em prol desta comunidade”, destaca Roberto, um dos organizadores do evento.

Presente ao evento, a secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo enfatizou que a Secretaria sempre está de portas abertas para apoiar ações como essa. “Parabenizar aos organizadores pela belíssima iniciativa de ofertar amor ao próximo por meio desta ação social. Que ações como essa possam ser realizadas em outras regiões do nosso município, em prol dos que necessitam”, destacou a secretária.