Aloisio Chulapa participa de Ação Social no Distrito Ouricuri e realiza a entrega de cestas básicas e brinquedos

Na manhã deste domingo (16), Aloísio Chulapa esteve visitando o Distrito Ouricuri, em Atalaia, onde participou de uma grande Ação Social realizada pela comunidade Católica daquela localidade, que resultou em importantes serviços para famílias da região.

Maior do nome do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa apoiou a realização do evento com a distribuição de cestas básicas para famílias carentes e de uma grande quantidade de brinquedos, fazendo assim a alegria da criançada.

“Fico feliz em participar deste evento e aproveito para agradecer ao Roberto pelo convite. Que Jesus possa dar o dobro para todas essas pessoas que estão envolvidas nesta grande ação social. Estarei sempre a disposição para ajudar o meu povo de Atalaia e região. Podem contar com o Aloísio, pois aqui é a minha terra Atalaia, onde amo e que tenho o maior orgulho em ajudar o meu povo atalaiense e ver sorriso estampado nos rostos destas crianças”, destaca Aloísio Chulapa.

Aloísio também aproveitou para organizar uma partida amistosa entre os Amigos do Chulapa e os Amigos de Ouricuri, que fez parte da programação do evento.

A Ação Social contou ainda com atendimento médico e de enfermagem, vacinas, brinquedos para as crianças, corte de cabelo masculino e feminino, massagem, palestras, música ao vivo, entre outras ações.

Cestas básicas foram doadas por Aloísio Chulapa para famílias carentes da região.