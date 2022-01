Obras para a construção do prédio-sede das Promotorias de Justiça em Atalaia são iniciadas

O ano inicia com uma boa nova para os promotores de Justiça que atuam em Atalaia, bem como para a sociedade atalaiense, é que as obras que resultarão na sede das Promotorias de Justiça tiveram o pontapé nesta quinta-feira (12). O procurador-geral de Justiça (PGJ), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, comemora mais um ganho para o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), enfatizando a valorização de membros e servidores.

“Há pouco mais de um mês assinamos a ordem de serviço e com as obras já iniciadas ficamos felizes e já sob expectativas em relação ao andamento e conclusão para, como idealizamos, em tempo hábil, entregarmos aos promotores de Justiça e servidores uma sede do jeito esperado, moderna, ampla, que possa acomodar a todos da melhor forma. Além disso, em todos os projetos pensamos em acessibilidade e num espaço com melhores condições para atender o cidadão. Vamos em frente”, afirma o PGJ, Márcio Roberto.

Os primeiros serviços de terraplanagem foram acompanhados logo cedo pela engenheira Taynah Rabelo e pelo técnico em Engenharia, Jairo Marcolino.

“Estivemos no local para definição do nível, a compactação, averiguar o começo da obra, se estava sendo conforme o orientado, se havia a possibilidade de causar danos a uma creche vizinha o que foi descartado e se os trabalhos com o maquinário estava correto. Constatamos tudo sob controle e agora é fazermos o acompanhamento para garantir uma conclusão segura”, explica a engenheira.

Obra

O valor para execução da obra está orçado em R$ 1.207.304,96 em um terreno de 49,95 x 21,95.

Com o início dos serviços em Atalaia, o Ministério Público tem agora duas obras em andamento, sendo a outra, em estado avançado, em Palmeira dos Índios.