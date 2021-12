Secretaria de Transporte e Trânsito de Atalaia vem recuperando, organizando e ampliando a frota de veículos do município

Com a gestão da prefeita Ceci Rocha o município de Atalaia passou a ter de forma efetiva uma Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, mostrando assim a importância do cuidado com o patrimônio público, através da recuperação da frota de veículos, que em janeiro foi encontrada sucateada, além do investimento em novos equipamentos.

A frente desta missão dada pela prefeita atalaiense, de proporcionar conforto aos servidores de todas as Secretarias e prestar um bom serviço à comunidade através de veículos de qualidade, está o secretário Emmanuel Cavalcante.

“No dia primeiro de janeiro de 2021, quando catalogamos a frota de veículos do município, encontramos veículos sucateados. Dos seis ônibus, apenas um estava funcionando mais ou menos. Caçamba toda desmontada, faltando pneus, faltando baterias. Vários veículos de pequeno porte que estavam faltando estrepe, faltando banco”, destaca o secretário.

Emmanuel Cavalcante comenta que eram tantos os veículos sucateados, que o trabalho de recuperação ainda continua. “Inclusive tem uma caçamba que já vinha com três gestões que estava encostada e conseguimos recuperar. Todo esse trabalho de recuperação foi feito com recurso próprio do município. Foi feito um trabalho de licitação para pneus, estrepes, regularizamos também todos os ônibus perante o INMETRO, pois os tacógrafos estavam todos sem funcionar. Tudo isso fomos fazendo aos poucos e hoje contamos com uma ótima estrutura”.

Todo esse trabalho só foi possível graças a visão de governo da prefeita Ceci Rocha, que colocou pra funcionar uma Secretaria que só existia no papel. “A prefeita botou a Secretaria de Transporte para funcionar, hoje estamos com uma sede que nos permite alocar todos os transportes das demais Secretarias na garagem. Manutenções são feitas na sede da Secretaria de Transporte e aqueles que precisam de um trabalho mais minucioso, mandamos a empresa que tem a licitação. Mas, a maioria hoje é feita aqui na garagem”, frisa o secretário.

Sobre a estrutura a disposição da sede Secretaria de Transporte e Trânsito de Atalaia, Emmanuel Cavalcante “A estrutura é uma das melhores da região do Vale do Paraíba. Nesse prédio conseguimos atender a uma cobrança da prefeita, para que possamos fazer toda a manutenção, principalmente as preventivas. Estamos pretendendo fazer a manutenção da frota do município no período noturno, aproveitando esse momento que os veículos estão parados. Temos com essa sede, mais espaço para trabalhar.

Além da recuperação da frota, investimentos foram realizados pelo Governo Municipal para adquirir novos veículos. “O mais recente que chegou foi uma ambulância, também estamos esperando chegar três ônibus escolares. É uma gestão que cada vez mais está tendo um zelo maior com a frota de veículos, com o patrimônio do município”.

Um destaque que causou impacto bastante positivo foi o cuidado com veículos coletores de lixo do município, com manutenção e limpeza rotineira e a forma que foram apresentados à população. “Hoje nossos coletores de lixo estão trabalhando, fazemos todas as revisões, pois é um carro que roda de domingo a domingo. Estamos tendo o zelo de sempre lavando eles. Motoristas relatam que na gestão passada esses veículos passavam três meses sem lavar. Também esperamos a chegada de um coletor novo para ser entregue a população”.

Promessa de campanha que foi cumprida pela prefeita Ceci Rocha, são os ônibus que transportes os atalaienses para as Faculdades e cursos técnicos em Maceió.

“Todos os ônibus com ar-condicionado. Ônibus rodoviários, com cadeiras executivas, prestando todo o conforto para esses estudantes. Foi uma promessa de campanha da nosso prefeita que vem sendo cumprida, ofertando essa comodidade para os estudantes. Como ainda estamos nesse período de pandemia, com aulas ainda reduzidas, são dois ônibus em cada rota, sendo dois de manhã, dois a tarde e dois a noite. Como nesse período agora não vai ter recesso, vamos continuar fornecendo o ônibus para o pessoal ir fazer seu curso, pois algumas Instituições não vão parar. Futuramente queremos colocar catraca com reconhecimento facial nos ônibus de estudante, para acabar essa questão do caroneiro e garantir que só vai embarcar no ônibus, que for estudar”.

Além dos ônibus que transportam estudantes para Maceió, há uma grande frota que atende aos estudantes da rede municipal e estadual. “Hoje atendemos a rota municipal e a rota estadual, pois temos o convênio com o Estado e o município é responsável por realizar esse serviço. Com ônibus adequados, praticamente vamos buscar esses estudantes na porta de casa. Antigamente os alunos da Chã da Jaqueira, por exemplo, tinham que sair andando até outra localidade, para ter acesso ao transporte escolar. E, se estiver chovendo, temos transporte 4 por 4 para fazer esse translado. Outras regiões também usamos o 4 por 4 para garantir que o estudante chegue até a sua unidade de ensino”, comenta o secretário Emmanuel Cavalcante.

Exemplo recente é o ônibus que atende estudantes moradores de fazendas próximas a Copervales. “Implantamos essa rota que é a da Fazenda Matogrosso. Hoje vamos buscar esses alunos para levar até suas escolas, retornando para suas residências. É que esse Governo tem essa visão mais ampla e compromissada, para que os alunos não deixem de estudar”.

CÂMERA DE SEGURANÇA NOS ÔNIBUS ESCOLARES

“Hoje o MEC faz essa exigência. Os ônibus não vêm com esses equipamentos, mas vem adaptado para que o município coloque. Hoje já temos ônibus com essas câmeras que nos permite fazer um completo monitoramento. Está tudo sendo gravado, incluindo imagem da parte da frente e de trás do ônibus, para caso aconteça algum acidente. Essa tecnologia também será colocada nas caçambas, porque vamos estar vendo se realmente estão fazendo o trabalho correto, se estão na rota certa, se ultrapassou o limite de radar. É mais uma prova do cuidado com o patrimônio público, uma marca desta gestão e algo que a nossa prefeita nos cobra muito”.

AMBULÂNCIA 4X4 – A PRIMEIRA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA

“Temos vários Povoados no município, muitos com difícil acesso. As vezes se depara de ter um paciente em determinado povoado e a ambulância convencional não ter como chegar, pela grande quantidade de lama. Hoje já contamos com uma ambulância 4x4, de grande porte, que está para atender a população, principalmente nos Povoados que necessitam mais. Também estamos esperando chegar uma outra ambulância, para melhor atender a população de Atalaia”.

AMPLIAÇÃO DA FROTA EM 2022

“Hoje só temos que agradecer, pois se não fosse a nossa prefeita nos dar todo esse apoio para estarmos no patamar que encontramos hoje, tudo isso não existia. A prefeita dar carta branca para que seja feita toda a manutenção e ampliação necessária, para esteja tudo em condições legais para ser usado.

Pretendemos aumentar essa frota. Estamos esperando chegar ônibus escolares, um coletor de lixo, mais uma ambulância. Pretendemos, daqui para o final desta gestão, dobrar a nossa frota”.

O TAMANHO DA FROTA DO MUNICÍPIO

“Hoje temos uma base de aproximadamente 50 veículos próprios, entre ônibus escolares, coletor de lixo, carro-pipa, caçambas, um carro limpa fossa, que é uma grande novidade que hoje disponibilizamos no município. Na semana passada fizemos uma limpeza na fossa do Hospital, que estava com mais de 10 anos que não era feito esse trabalho de limpeza. Também já foi feita a limpeza das fossas das escolas e agora já estamos fazendo a limpeza dos Postos de Saúde. Hoje contamos com uma frota de oito ambulâncias. Encontramos uma retroescavadeira que estava caindo aos pedaços, recuperamos e hoje já contamos com duas retroescavadeiras próprias. Temos uma patrol, que também encontramos sem condição de uso e está sendo feita toda a manutenção. Hoje temos o zelo de cuidar do patrimônio público da cidade de Atalaia”.