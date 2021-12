La Bella Modas completa 20 anos de tradição e sucesso

O privilégio de comemorar 20 anos de uma empresa é coisa para poucos. Em Atalaia essa façanha foi alcançada nesta quarta-feira, 15 de dezembro, pela empresária Gilma Soares, com sua loja La Bella Modas e Bijú.

Localizada no centro de Atalaia, a La Bella Modas conquistou já há um bom tempo a preferência de seus clientes pela variedade e qualidade dos produtos que são ofertados. E, o melhor, com preços que cabem no bolso dos atalaienses.

Uma grande festa foi organizada pela empresária, para comemorar essas duas décadas de grande sucesso e tradição. A inauguração contou com coffee break, presença VIP da artista Vick Makenz e do DJ Paka, além do sorteio de um prêmio especial.

Gilma Soares destacou sua felicidade em comemorar esta data e agradeceu a confiança de seus amigos e clientes.

“São duas décadas da loja La Bella e aproveito para agradecer a Deus e a criação dos meus pais, pelos ensinamentos. Uma família de grandes empresários em Atalaia, sempre buscando fazer a diferença. O segredo é esse, inovar e buscar sempre inovações, fazer a diferença no comércio atalaiense. O céu sempre brilha para todos, mas a diferença temos que buscar para ofertar o melhor para nossos clientes”, comentou a empresária.