Guarda Municipal garantiu a segurança em todos os jogos da 1ª e 2ª divisão do Atalaiense de Futebol 2021

Os Campeonatos Atalaienses de Futebol da 1ª e 2ª divisão chegaram ao fim na tarde deste último domingo (14). A edição de 2021 foi marcada por seu nível de competitividade e também pela excelente organização das competições.

Quem acompanhou as partidas, notou a forte presença dos agentes da Guarda Municipal de Atalaia, que marcaram uma presença efetiva em todos os jogos, garantindo assim que a competição transcorresse com total segurança para a população. Na final não foi diferente, com um efetivo reforçado, garantindo a segurança do início ao final do evento.

Com a gestão da prefeita Ceci Rocha, a Guarda Municipal vem se estruturando e se organizando a cada dia. São viaturas novas, fardamentos, cursos de capacitação e valorização desses profissionais.

O diretor da GM Atalaia, Thyago Tenório, destacou o trabalho de logística para garantir a segurança em cada partida. “Desde que a prefeita Ceci Rocha assumiu, tivemos uma mudança enorme na Guarda. Tivemos investimento e apoio total, o que nos possibilita dar um suporte em todos os eventos no município. Estivemos presente durante os campeonatos, dando o apoio. A Guarda só tem a contribuir com o que a população precisar, estando sempre presente”.

Quem esteve reforçando o efetivo nos jogos decisivo deste domingo, foi o vereador Marcos Rebollo, que atualmente desempenha a função de Guarda Municipal em Atalaia, permutado da cidade de Pilar.

“Hoje estamos acompanhar um evento impar aqui em Atalaia. A população de Atalaia voltou ao estádio, para acompanhar um campeonato organizado. A Guarda Municipal está de parabéns, está de parabéns o nosso comandante Thyago, que vem se doando para a Instituição. É importante trazer segurança, educação, saúde, lazer e esporte e isso é o que tem feito a prefeita Ceci Rocha e o que tem feito o vereador Marcos Rebollo, junto com toda a equipe, para trazer o melhor para Atalaia. Hoje é um dia que ficará marcado, pois a prefeita Ceci Rocha, em seu primeiro ano, já realiza um campeonato tão organizado como esse. E, não mediu esforços para a Guarda está aqui, com hora extra e adicional noturno, com uma presença em massa de toda a guarnição para dar esse suporte no estádio”, comentou o vereador e guarda municipal, Marcos Rebollo.

Presença efetiva da GM Atalaia foi uma das marcas do Campeonato Atalaiense de Futebol 2021.