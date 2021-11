Vereador Anderson Medeiros participa de cavalgada em homenagem ao ex-vice-prefeito Dr. Elvio Brasil

Na tarde deste último domingo, 7 de novembro, o vereador de Atalaia Anderson Medeiros (PSC) esteve prestigiando a segunda edição da cavalgada em homenagem ao Dr. Elvio Alves Brasil, ex-delegado de Policia e ex-vice-prefeita do município em duas oportunidades.

Com início do bairro José Paulino, a cavalgada seguiu pelas principais ruas da cidade, contando com uma grande participação de amigos e familiares do homenageado.

“Ao lado de amigos, prestigiei neste domingo a cavalgada em homenagem ao Dr. Elvio Brasil. Não poderia deixar de participar, em demonstração de respeito que sempre tive pelo saudoso amigo”, destacou o vereador Anderson Medeiros, em suas redes sociais.