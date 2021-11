Prefeita Ceci Rocha e vereadores se reúnem com a BRK Ambiental e cobram um melhor abastecimento de água no município

A prefeita de Atalaia Ceci Rocha recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 4 de novembro, representantes da BRK Ambiental, empresa responsável pelo abastecimento de água no município. A reunião contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo e dos vereadores Rudinho, Janaína do Cal, Neto Acioli, Toni Barros e Anderson Medeiros.

O objetivo foi cobrar da empresa respeito à população atalaiense e um posicionamento sobre a grande falta de água, que vem deixando um grande número de famílias desassistidas, em todo o município.

Na oportunidade, a BRK Ambiental apresentou o plano de ação para solucionar de forma gradativa essa problemática. “Estou fazendo o possível e vamos resolver esse problema”, destacou a prefeita Ceci Rocha, que em suas redes sociais vem tornando público a cobrança por um melhor abastecimento de água em Atalaia.