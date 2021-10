Mãos que Acolhem realiza a entrega de donativos para famílias carentes de Atalaia

Esta quinta-feira (28) foi dia de muita alegria e esperança para 60 famílias carentes do município de Atalaia, com mais uma importante ação social realizada pelo Grupo Mãos que Acolhem.

Para realizar esta ação, o grupo realizou uma campanha de arrecadação de roupas, calçados, lençóis, toalhas e muitos brinquedos, beneficiando com a entrega de donativos, famílias do Alto do João Miranda, Deus É Fiel, Buraco do Jacaré, Maria de Nazaré, Mutirão próximo ao Hospital Joçao Lyra Filho, Jenipapeiro, bairro 21, Distrito Branca e Rua da Linha.

A recompensa para tamanha solidariedade está em gestos como a da princesa Vitória, que enviou uma foto mostrando toda a felicidade estampada nos olhos e no sorriso.

Mãos que Acolhem é um grupo formado por amigos dos municípios de Atalaia e Maceió, que tem o objetivo de ajudar a quem mais precisa, seguindo a risca o maior ensinamento de Jesus Cristo: AMAR AO PRÓXIMO.

“Agradecemos esta conquista a vocês que todos os dias nos doa e nos ajuda a acalmar as necessidades de alguém. Gratidão!”, destaca Renata Miranda, uma das idealizadoras do Mãos que Acolhem.

Para fazer parte e colaborar com o Grupo Mãos que Acolhem, basta fazer parte do Grupo de WhatsApp, através do número 93107464.