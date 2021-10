Vereador Anilson Júnior e sua esposa, a advogada Halane Alves participam de encontro em apoio a Chapa 1 da eleição da OAB/AL

O vereador Anilson Júnior e sua esposa, a advogada Halane Alves, participaram nesta segunda-feira (25), de um encontro em apoio a Chapa 1 da eleição da OAB Alagoas, realizado no município de Atalaia.

A Chapa 1, que concorre a presidência da OAB, é composta pelos advogados Ednaldo Maiorano e Manuela Gatto, que na oportunidade reafirmaram o compromisso com a criação da subseção do Vale do Paraíba.

O evento realizado na Churrascaria Bom Sabor, contou com a presença da prefeita de Atalaia Ceci Rocha e de vários advogados do Vale do Paraíba.

“Tivemos a felicidade de receber em nossa cidade, os amigos da Chapa 1, “OAB com Você”, para um almoço muito proveitoso onde foram apresentados e discutidos projetos e diretrizes para esse órgão tão importante do nosso país. Contem conosco. O Vale do Paraíba agradece a visita”, destacou o vereador Anilson Júnior.