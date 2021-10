Problema na distribuição de energia elétrica afeta abastecimento de Atalaia nesta terça-feira (19)

BRK Ambiental informa Problema no abastecimento de água em Atalaia.

Devido a um problema na distribuição de energia, na madrugada desta terça-feira (19), na cidade de Atalaia, o abastecimento de água em toda cidade também foi comprometido.

Em contato com a Equatorial, a BRK foi informada que a empresa já está realizando os devidos reparos e que parte da cidade já está com energia elétrica. No entanto, a previsão para que o problema de energia seja resolvido de modo a ter capacidade de atender o sistema produtor de água é até às 18h. Após esse período, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa.

Caso tenha dúvidas sobre a retomada do abastecimento da sua região, entre em contato conosco pelo 0800 771 0001 ou WhatsApp (11) 99988-0001.