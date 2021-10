Projeto “Cineminha Solidário” leva cinema de graça para comunidades do município de Atalaia

Projeto Solidário Mais Amor leva cinema para crianças do Assentamento São Pedro, no Distrito Ouricuri.

Nesta última sexta-feira, dia 15 de outubro, aconteceu a segunda edição do CINEMINHA SOLIDÁRIO, realizado pelo PROJETO SOLIDÁRIO MAIS AMOR. Desta vez a ação levou cultura e entretenimento às crianças do Assentamento São Pedro, no Distrito Ouricuri, em Atalaia. A primeira edição do projeto aconteceu no bairro Nova Olinda, no dia 25 de setembro.

O projeto consiste em oportunizar as crianças carentes do município, assistirem filmes em telões, simulando assim um espaço de cinema que nunca tinha sido frequentado por estas crianças atalaienses. E não foi só o filme que fez a alegria das crianças, pois também teve pipoca, cachorro-quente, guloseimas, refrigerante e, ao final, uma grande surpresa: todas as crianças receberam presentes da equipe do Projeto Mais Amor.

“Foi uma verdadeira comemoração do Dia das Crianças, que superou todas as nossas expectativas de participação da comunidade. Um momento único, já que estas crianças nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema. As crianças ficaram radiantes. No final do filme todas aplaudiram e foram logo perguntando quando seria a próxima sessão de cinema”, destaca a vereadora Lays Melo, idealizadora do Projeto Solidário Mais Amor.

A ação que aconteceu na Escola do Assentamento São Pedro, contou ainda com a presença da Guarda Municipal, que garantiu assim a segurança na realização do evento solidário.

Lays Melo, que conta com uma incrível equipe de amigos voluntários para realizar com muito amor e carinho cada ação do Projeto Mais Amor, comenta também que a intenção é levar o Cineminha Solidário para outras comunidades do município.