Adaias Ferraz entrevista o presidente da Copervales Túlio Tenório e o vereador Neto Acioli para a Rádio Atalaia Pop

Na tarde desta última sexta-feira, 15 de outubro, o radialista Adaias Ferraz esteve na Copervales Agroindustrial, para uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do Atalaia Pop, com o presidente daquela indústria, o senhor Túlio Tenório. O vereador Neto Acioli (PP) também esteve presente, participando da entrevista.

Responsável pela reabertura da antiga Usina Uruba, a Copervales está iniciando sua sétima safra e a cada ano vem se consolidando, alcançando recordes de moagem, gerando mais empregos e renda principalmente em Atalaia, onde está localizada, mas também para as cidades vizinhas.

“Já estamos com 168 cooperadas e temos hoje também próximo de 70 a 80 fornecedores independentes de cana. É que o pessoal começou a se empolgar e querer voltar a planta cana, por isso todo ano aparece novos fornecedores que trazem sua matéria prima e, aos poucos, vamos aumentando também esse quadro”, destaca o presidente da Copervales Túlio Tenório.

Na oportunidade, Túlio Tenório destacou a credibilidade que a Copervales possui perante o mercado, honrando seus compromissos rigorosamente em dia, sobre a importante geração de empregos diretos e indiretos para a região.

“O reflexo disso tudo observo quando visito a região urbana de Atalaia, observando a feira do município e todo seu movimento. Uma Usina como essa, que é um Cooperativa, a distribuição de renda é muito grande. Aqui não tem a figura do usineiro, do dono, a distribuição é para todos. É um trabalho em equipe e, graças a Deus, temos uma equipe muito boa de funcionários, de cooperados e isso tem ajudado muito a nossa Cooperativa. A Cooperativa não é só o presidente, somos todos nós e se todos não estiveram comprometidos com o processo, não adianta nada”, frisa Túlio Tenório.

O presidente destacou também o apoio das Prefeituras e também ressaltou a presença sempre constante do vereador Neto Acioli. “O Neto sempre acompanhou esse processo, as dificuldades que nós tivemos. Hoje está na politica e é importante, pois sabe a importância da Copervales para a região. A Cooperativa é algo que veio para salvar uma região que estava órfão, não sabíamos mais o que fazer”.

Defensor da importância do fortalecimento da Copervales para o município de Atalaia, o vereador Neto Acioli destacou a importância da cooperativa contar com Túlio Tenório a frente da indústria. “Costumo sempre descrever a Copervales como uma mãe, pela sua importância para a nossa região e, principalmente para a nossa cidade. Sempre digo que o grande mentor de tudo isso, desde que surgiu a Asprovale, chama-se Túlio Tenório Acioly, que consegue unir a habilidade de lidar com toda essa quantidade de pessoas, são 168 cooperados. Não é por que tô na frente dele e por ser primo dele, mas tem competência e honestidade. Acho que é o maior passo para que as coisas deem certo. Primeiramente Deus”.

Para o vereador, com o inicio da moagem já é possível observar uma Atalaia mais forte. “Desde o mototaxi ao maior supermercado que tiver na cidade, ao dono do ônibus, ao trabalhadores do campo, o pessoal da indústria, todos só tem a ganhar. Acho que a Copervales deveria ser vista cada dia mais com melhores olhos, pelo Poder Público da cidade, pelo Poder Público Estadual, pelos deputados estaduais, deputados federais e senadores. Agora a pouco o senador Fernando Collor fez a entrega de uma patrol, mas a Copervales precisa muito mais dessa parceria, para que a cada dia cresça”.

CONFIRA A ENTREVISTA NA INTEGRA LOGO ABAIXO: