Restauração da Maria Fumaça da antiga Usina Brasileiro faz parte de projeto do Governo Ceci Rocha de colocar Atalaia na rota do turismo alagoano

A bicentenária Atalaia é um município com uma história incrível e com pontos turísticos maravilhosos, porém muito pouco explorados. Mas isso pode mudar muito em breve, com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo atual governo municipal da prefeita Ceci Rocha.

Nesta sexta-feira (15), uma equipe da Prefeitura de Atalaia e da Defesa Civil, esteve visitando as ruínas da antiga Usina Brasileiro e, na oportunidade, realizaram a completa limpeza dos matos que cobriam a Maria Fumaça, locomotiva que era propulsionada por um motor a vapor e utilizada pela primeira indústria de cana de açúcar a surgir em terras alagoanas, a Usina Brasileiro.

Esse é o primeiro passo para a completa preservação desse símbolo que bravamente se manteve de pé durante décadas, ao lado das ruínas da Brasileiro, mesmo com todo o descaso das autoridades.

É apenas um dos muitos projetos do Governo Ceci Rocha, que visam colocar Atalaia na rota do turismo alagoano e no lugar de destaque que o quarto núcleo de povoamento a surgir em Alagoas, tanto merece.