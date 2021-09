Cartão Cria: Programa do Governo de AL beneficia mais de 1500 famílias em Atalaia

A Prefeitura Municipal de Atalaia já cadastrou mais de 1.500 gestantes e crianças no Cartão Cria, o maior programa de transferência de renda estadual, criado pelo Governo de Alagoas. Essas famílias estão recebendo um importante auxílio financeiro de 100 reais mensais.

O Cria visa o desenvolvimento integral da primeira infância, ajudando as famílias mais carentes, que estão no cadúnico. Vem se tornando um apoio fundamental para garantir uma melhor qualidade vida para esses atalaienses.

Além dos fatores de saúde, o auxílio vem possibilitando que as famílias gerem renda no próprio município, já que os alimentos são comprados em mercados e feiras locais.

Em recente visita a Atalaia, no dia 17 de setembro, o governador Renan Filho, acompanhado pela prefeita Ceci Rocha, esteve visitando algumas famílias beneficiadas com o Cartão Cria no município e pôde conferir de perto o quanto esse auxílio tem sido importante na vida dessas famílias.

Novos cadastros estão sendo feitos na sede do CRAS, de segunda à sexta, das 7 às 16 horas.

Para mais informações, confira o vídeo logo abaixo: