Renan Filho e Ceci Rocha assinam ordens de serviços de importantes obras em Atalaia

Mais um grande avanço para a infraestrutura e segurança pública de Atalaia. É que na manhã desta sexta-feira (17), o Governador Renan Filho esteve visitando o Distrito Porangaba, onde ao lado da prefeita Ceci Rocha, participou da solenidade de assinaturas de ordens de serviços de duas importantes obras para o município.

Em atendimento a uma Indicação da deputada estadual Fátima Canuto, serão iniciadas as obras do Alagoas de Ponta a Ponta, com um investimento de 2,8 milhões na pavimentação de 1,5 quilômetros que ligará o Distrito Porangaba à BR-316. Proporcionando assim mais mobilidade, qualidade de vida e desenvolvimento social e econômico aos moradores desta que é uma das mais antigas regiões de Atalaia.

Atalaia também será contemplada com a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública – CISP do tipo II, que será localizado às margens da BR-316, no bairro José Paulino.

Uma solenidade bastante concorrida, que também contou com as ilustres presenças da deputada estadual Fátima Canuto, do prefeito de Pilar Renato Filho, do Procurador Geral de Justiça de Alagoas o atalaiense Dr. Márcio Roberto Tenório, do secretário estadual da Segurança Pública Dr. Alfredo Gaspar, do presidente da Câmara de Vereadores de Atalaia Cicinho Melo e demais vereadores, além da população presente.

“Estamos conseguindo tirar do papel sonhos históricos. As pessoas torceram tanto, por tanto tempo, por isso e obras importantes estão saindo do papel para Atalaia. O município vai receber um CISP do tipo II, um investimento muito importante para a segurança pública, que vai fortalecer e garantir o policiamento para a zona urbana e zona rural de Atalaia. Atalaia é zona de passagem, município grande e que precisa a atenção da policia e com esse investimento, com a presença do secretário Alfredo Gaspar de Mendonça, vamos sem duvidar melhorar a segurança nesta região do estado de Alagoas”, comenta o Governador Renan Filho.

A prefeita Ceci Rocha destacou a importância dessas obras para Atalaia. “É um sonho muito antigo dos moradores da Porangaba, que agora está saindo do papel. O CISP também é um sonho antigo. Atalaia vivia sonhos antigos que nunca saíam do papel. Agora com a chega do CISP iremos reduzir drasticamente os índices de violência. Com várias outras medidas que estamos adotando, vamos tirar Atalaia dessa onda de violência”.

Prestigiando a solenidade, Renato Filho destacou o início da gestão da prefeita Ceci Rocha. “Atalaia vai dá muitos bons exemplos, pois Cecília veio com o compromisso de fazer mais e mais por quem mais precisa. Obras estruturantes são importantes, mas cuidar das pessoas é mais importante. Gestão se faz com ousadia e determinação, e isso Cecília tem de sobra”, destacou.

Grande parceria da atual gestão município em busca de melhorias para Atalaia, a deputada Fátima Canuto também falou sobre esse momento histórico para a cidade. “Renan Filho é o governador que mais trabalha e que mais fez no estado de Alagoas. Um momento muito importante para este Distrito de Porangaba, onde vai melhorar a vida dessas pessoas e melhorar o escoamento agrícola. Isso é desenvolvimento e cuidado com as pessoas. Uma obra sonhada pelos moradores daqui e tão prometida por tantos políticos. Ceci Rocha é mulher destemida, guerreira, que resolveu praticamente deixar sua vida pessoal, para cuidar das pessoas de Atalaia e que mostrou que em tão pouco tempo, Atalaia já avançou muito. Onde temos parcerias temos obras estruturantes, obras sociais, pensando nas pessoas que mais precisam”.

Um dos filhos mais ilustres de Atalaia, o Procurador Geral de Justiça, Dr. Marcio Roberto Tenório também destacou o desenvolvimento que vive sua terra natal e a breve construção da sede do Ministério Público na cidade. “Agradecer aos vereadores que aprovaram o Projeto de Lei enviado pela prefeita, a pedido deste procurador geral de justiça, para implantação em Atalaia, depois de mais 257 anos, da primeira sede do MP de Alagoas. Se não fosse a presteza da prefeita e o apoio dos vereadores, e o aporte financeiro na ordem de 1 milhão de reais, o MP ainda ficariam prestando serviços a sociedade alagoano e de Atalaia, em um quartinho anexo do Fórum da comarca de Atalaia. Dizer ao povo de Atalaia que tenho muito orgulho de ser atalaiense. Em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil, que falo sobre minha terra, falo com orgulho, pois é uma terra de gente de bem, guerreira. Fico feliz em ter uma prefeita que está cumprindo seu dever com muita competência, trazendo vários e vários projetos. Sou grato por tudo o que o Governador Renan Filho tem feito por nós alagoanos, por nós atalaienses”.

O secretário estadual de Segurança Pública, Alfredo Gaspar destacou a importância do CISP para a região e comentou que este pedido vem sendo feito pela prefeita Ceci Rocha desde o início da gestão. “A chegado do Centro Integrado de Segurança Pública demonstra o compromisso com a vida dos alagoanos. Fico muito honrado de estar aqui hoje em Atalaia, na Porangaba, para ser dada a ordem de serviço que representará o 35º CISP de Alagoas, deixando no passando as delegacias e os GPM completamente destruídos. Isto representará mais policialmente, mas eficiência e mais dignidade no trabalho da segurança pública. Quero parabenizar o governador Renan Filho e parabenizar a garra da prefeita Ceci Rocha que tem desde o início da sua gestão, solicitado a melhoria na segurança pública, por meio do CISP. Um Governador de responsabilidade e uma prefeita de responsabilidades, quando dão as mãos, conseguem fazer a transformação social e hoje isto está acontecendo aqui na cidade de Atalaia”.