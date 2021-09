BRK assume abastecimento de água e saneamento de Atalaia

A partir dessa quarta-feira, 1° de setembro, a BRK Ambiental assume os serviços de água e esgoto de mais três municípios alagoanos – Atalaia, Barra de Santo Antônio e Marechal Deodoro. A concessionária, uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil, já atua na capital e em mais nove cidades da Região Metropolitana de Maceió desde 1° de julho, quando iniciou oficialmente a operação no estado.

Diferentemente dos demais municípios que compõem o bloco de concessão da BRK em Alagoas, a operação em Atalaia, Marechal Deodoro e Barra de Santo Antônio contempla todas as etapas referentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ou seja, a empresa será responsável pela captação, tratamento e distribuição da água, além da coleta, tratamento e disposição do esgoto em cada uma dessas três cidades, cujo saneamento era operado pelas prefeituras por meio dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs).

Já nos outros dez municípios, é de competência da BRK apenas a distribuição da água à população, além de todo o esgotamento sanitário. As etapas de captação e tratamento da água em Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Messias, Murici, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Satuba e Santa Luzia do Norte continuam sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal), que passou a vender água tratada para a BRK.

Na capital, entretanto, há uma particularidade quanto ao esgotamento sanitário. O serviço de esgoto de alguns bairros da parte alta de Maceió (Cidade Universitária, Santos Dumont, Clima Bom, Tabuleiro dos Martins, Antares, Santa Lúcia e Benedito Bentes) continua com a Sanama, empresa que já atuava na região por meio de parceria público privada firmada anteriormente com a Casal.

De acordo com o diretor presidente da BRK Ambiental, Fernando Mangabeira, a atuação da concessionária nos três municípios inicia após um período de operação assistida junto às respectivas prefeituras. “Assim como nas demais cidades, atuaremos para assegurar eficiência operacional, controle e melhoria na qualidade da água entregue à população, com o compromisso de alcançar todas as metas previstas no edital de concessão”, destacou.

A BRK Ambiental foi a vencedora do leilão para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas 13 cidades da Região Metropolitana de Maceió. Com um investimento de R$ 2,6 bilhões, a BRK Ambiental Alagoas tem como principais metas a universalização dos serviços de água de todos os municípios até 2027, o atendimento de 90% da população da região com sistema de esgotamento sanitário até 2037 e a redução da perda de água para, no máximo, 25% em 20 anos. Já nos primeiros seis anos de atuação, a empresa vai investir R$ 2 bilhões no estado e a previsão é que 83% da população da região metropolitana tenha acesso à coleta e tratamento de esgoto nos primeiros oito anos de operação.