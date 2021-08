OAB-AL e CAA-AL inauguram Sala da Advocacia em Atalaia.

Com o objetivo de abranger cada vez mais as cidades do interior, beneficiando a advocacia e proporcionando estrutura para os advogados e advogadas, a OAB-AL e a CAA-AL inauguraram a Sala da Advocacia em Atalaia, localizada no Fórum do município. A solenidade de inauguração aconteceu nesta terça-feira (10) e marca uma das ações da programação do Mês da Advocacia da Ordem.

O espaço foi aparelhado pela Caixa de Assistência dos Advogados e conta com estrutura para peticionamento eletrônico, atendimento aos clientes, entre outras funções.

Participaram do evento de inauguração o presidente da OAB-AL, Nivaldo Barbosa Jr., o vice-presidente, Vagner Paes, a diretora tesoureira, Marié Miranda, a secretária-geral adjunta, Claudia Medeiros, o presidente do Conselho do Jovem Advogado, Pedro Acioly, o coordenador de Comarca, Rodolpho Rodrigues, a vice-prefeita de Atalaia, Camyla Brasil, além de membros de comissões e advogados e advogadas da região.

“A Sala da Advocacia totalmente reformada e apta para nos dar condições de exercer cada dia mais a nossa função de uma maneira mais digna”, destaca o advogado Rodolpho Rodrigues.

Para a vice-prefeita e advogada Camyla Brasil, trata-se de um marco importante para a classe. “Hoje, na véspera do Dia do Advogado, tive a honra de participar da inauguração da sala do advogado e advogada no nosso município, um marco importante de fortalecimento da classe, a qual eu tenho grande orgulho de fazer parte”.

* Com informações e fotos da OAB-AL.