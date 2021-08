Prefeita Ceci Rocha pede atuação do Ministério Público de AL na renovação do arrendamento da Copervales

Prefeita Ceci Rocha e procuradores do município em reunião com o PGE/AL Márcio Roberto.

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, acompanhada por procuradores do município e por representantes da Copervales Agroindustrial, esteve na sede do Ministério Público de Alagoas na manhã desta quarta-feira (04), para solicitar do Procurador-Geral Márcio Roberto, a atuação do órgão no processo de permanência da indústria no município de Atalaia.

É que o contrato de arredamento da Copervales com a massa falida vence em 2025, mas a diretoria já se movimenta para renovar o quanto antes. Esse foi um dos pleitos apresentado pela diretora da indústria a prefeita Ceci Rocha, em reunião ocorrida no último dia 27 de julho.

“Temos tido uma parceria muito grande com a Copervales, pois sabemos de sua importância para o nosso município. É hoje o maior empregador do nosso município. Se por um desvio de percurso a Copervales venha sair do nosso município é uma tragédia sem tamanho. Estivemos na Copervales na semana passa e escutamos esse pleito do seu presidente”, destaca a prefeita Ceci Rocha.