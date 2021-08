Novos equipamentos adquiridos pela Secretaria de Assitência Social vão ampliar e aprimorar o atendimento aos atalaienses

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, entregou na manhã desta terça-feira (3), novos equipamentos destinados ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e seus serviços e programas (SCFV, PBF, CRIA, Criança Feliz e Acessuas Trabalho). Também foram beneficiados outros setores da Secretaria: Administrativo, Setor da Juventude, Programa do Leite e Setor de Almoxarifado.

Foram entregues computadores, notebooks e ar-condicionados, que vão contribuir para melhorar o atendimento e dar mais conforto a população assistida pelas unidades acima citadas, que atuam para garantir uma melhor qualidade de vida das famílias atalaienses.

A secretária Valéria Araújo, que vem se destacando por seu olhar técnico e humanizado a frente desta importante pasta, ressaltou todo apoio que a prefeita Ceci Rocha vem dando neste trabalho de recuperação e modernização da estrutura física dessas unidades, melhorando assim o atendimento à população mais carente.

“Esses equipes vem com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Assistência Social, que passarão a ser recebidos em um ambiente mais acolhedor, seguro e confortável. Também um ganho em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos funcionários, com mais organização e agilidade nos atendimentos”, destaca a secretária.