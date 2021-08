Parceria entre LBV e Fundação Amadeu Inácio beneficia famílias em vulnerabilidade social no Distrito Ouricuri

Ação Solidária beneficiou famílias carentes do Distrito Ouricuri, em Atalaia.

Na manhã desta última terça-feira (27/07), cerca de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social no Distrito Ouricuri, em Atalaia, foram contempladas com a doação de cestas básicas através de mais uma importante ação social da Legião da Boa Vontade (LBV) em parceria com a Fundação Amadeu Inácio – FAMIC.

Além das mais de 2 toneladas em cestas de alimentos, também foram entregues kits de limpeza e higiene pessoal. Essas doações foram arrecadadas pela Campanha Diga SIM, com o apoio da Sociedade Brasileira e Alagoana.

A parceria LBV e Fundação Amadeu Inácio, já celebra três anos, e tem levado Esperança a quem mais precisa, nesse momento a qual as famílias em vulnerabilidade social, tem sofrido com os impactos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19.

“Há seis anos que a FAMIC, que leva o nome do meu pai, o senhor Amadeu Inácio, vem contribuindo com ações de cunho social. Só temos que a agradecer a Deus, a LBV e todas suas voluntárias, que unidas realizaram esta importante ação. Também aproveito para agradecer a prefeita Ceci Rocha, que disponibilizou o transporte para realizar esta ação”, destacou a presidente da FAMIC, Lourdes Almeida, a Lourdinha.