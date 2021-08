Anderson Medeiros participa do 3º sábado da campanha que marca a chegada da Casa da Promessa a Atalaia

A cidade de Atalaia teve mais uma noite de sábado abençoada e repleta da palavra de Deus, com o 3º culto da campanha do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que marca a chegada da Casa da Promessa no município. O culto foi ministrado pelo Pastor Gion Lucas e pela Evangelista Stefane Oliveira.

Acompanhado por familiares, o vereador Anderson Medeiros esteve presente ao culto e destacou que todos aguardam agora a chegada definitiva da Casa da Promessa no município.

Na foto em destaque, Anderson Medeiros está ao lado do Pastor Gion Lucas, da Evangelista Stefane Oliveira, da vice-prefeita de Atalaia Camyla Brasil e de André Monteiro.