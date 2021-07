Famílias do Distrito Ouricuri em Atalaia/AL, serão assistidas pela LBV no enfrentamento a fome

Em meio à maior crise sanitária das últimas décadas, a Legião da Boa Vontade (LBV) não mede esforços e mantém o seu compromisso em ajudar a quem mais precisa. No próximo dia 27 de julho, às 9h, a Instituição chega ao município de Atalaia/AL, para assistir 100 famílias amparadas pela Fundação Amadeu Inácio na zona rural do Distrito de Ouricuri, com mais de 2 toneladas em cestas de alimentos, leite, kit de limpeza e higiene pessoal.

Além do aumento do índice de desemprego, a pandemia também contribuiu para elevar o número de famintos que já ultrapassa a marca de 10 milhões de pessoas no Brasil, dados do (IBGE, 2020). Alagoas é o segundo Estado do Nordeste, com maior percentual de (8,5%) de pessoas que enfrentam a insegurança alimentar grave, são mais de 282 mil pessoas que não tem o que comer na zona urbana e muito mais na rural.

A parceria LBV e Fundação Amadeu Inácio, já celebra três anos, e tem levado Esperança a quem mais precisa, nesse momento a qual as famílias em vulnerabilidade social, tem sofrido com os impactos socioeconômicos causados pela pandemia da Covid-19.

A Instituição continua a contar com a doação da Sociedade Brasileira para levar o amparo a milhares de pessoas que tanto necessitam. A iniciativa solidária da Campanha Diga SIM da LBV, tem como meta entregar até agosto, nas cinco regiões do país, mais de 104 mil cestas de alimentos; 311 mil litros de leite; 110 mil kits de higiene de limpeza, além de continuar com todo atendimento em suas 82 unidades.

Além de Atalaia, a Instituição também assiste famílias vulneráveis dos municípios de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Porto Real do Colégio, São Sebastião, Traipu, Taquarana e a capital onde tem sua unidade, toda a iniciativa solidária da LBV impacta mais de 6 mil pessoas com alimentos na mesa.

