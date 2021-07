Obras do Minha Cidade Linda avançam em Atalaia

Obras do Minha Cidade Linda estão em ritmo acelerado no município de Atalaia.

Com as obras do Minha Cidade Linda em ritmo acelerado, o município de Atalaia se tornou um verdadeiro canteiro de obras, contemplando diversas ruas e mudando para muito melhor a qualidade de vida de milhares de atalaienses.

As obras deste importante programa é fruto de uma parceria da Prefeitura de Atalaia com o Governo do Estado e vai garantir um grande avanço na área da mobilidade urbana, valorizando os espaços públicos e levando também lazer para essas comunidades.

Essas localidades também serão contempladas com iluminação pública de qualidade, com a instalação de luminárias de led.